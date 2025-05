Brocchi su Tare: “Lavora per il bene della società e dei giocatori”

Christian Brocchi, ex calciatore del Milan e della Lazio, si è espresso ai microfoni di Radio 24 sul possibile arrivo di Tare come DS

Christian Brocchi , ex calciatore del Milan e della Lazio, si è espresso ai microfoni di 'Tutti Convocati' in onda sulle frequenze di Radio 24 sul possibile arrivo di Igli Tare come direttore sportivo del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Igli Tare è un uomo nel vero senso della parola, non si piega, lavora per il bene della società e dei giocatori, dice le cose in faccia, è sempre pronto ad aiutare i giocatori. Il ds è fondamentale nello spogliatoio. Da allenatore e giocatore quando ho avuto dei ds che capivano i momenti giusti per intervenire son state annate in cui abbiamo vinto, non è solo colui che prende il giocatore, sa anche filtrare quello che viene da fuori".