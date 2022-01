Brito (pres. River Plate): “E’ fatta per Alvarez al Manchester City” | News

Jorge Brito, presidente del River Plate, ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro dell'attaccante argentino Julian Alvarez

Intervenuto ai microfoni di 'ESPN', Jorge Brito ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro di Julian Alvarez. Queste le parole del presidente del River Plate: "È fatta, ma rimarrà con noi in prestito fino al 7 luglio. Era chiaro, vedendo il suo rendimento in campo, che un top club avrebbe pagato la sua clausola di risoluzione. Per fortuna però Julian resterà con noi ancora qualche mese, per il River sarà come un nuovo acquisto".