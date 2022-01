MERCATO MILAN E TOP NEWS – Tomori accelera, Lo Celso last-minute?

Tra un giorno chiuderà il calciomercato di gennaio e il Milan continua a fare le sue valutazioni. Ci sarà spazio per un centrocampista? Intanto la squadra di Maurizio Ganz vince agevolmente contro la Sampdoria e Fikayo Tomori lavora duro per esserci per il derby. Nelle prossime schede le Top News di giornata!