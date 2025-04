Brambati: “Milan, non mi farei scappare Tare. Ibra non all’altezza”

Milan, senti Brambati: "Ecco che allenatore dovevi trovare"

Su chi può fare uno step di crescita maggiore tra Milan e Juventus: "Dipende come si muovono le proprietà. Io ho sempre dato una linea, sono stati sbagliati i tecnici dall'inizio ed è stato l'errore forse più grande. E chi ha scelto gli allenatori? E' qualcosa di determinante o quasi questo, se lo sbagli, hai sbagliato l'annata. E se non ti accorgi dopo poco di averlo fatto e continui, è un problema. Poi dico che sono stati spesi troppi soldi per giocatori che non li valevano, e vale più per la Juve. Il Milan doveva trovare un allenatore che potesse dare ancora vita a quei giocatori che gli hanno fatto vincere lo Scudetto, ossia Mike Maignan, Rafael Leão e Theo Hernãndez. la Juve ha speso soldi per giocatori che non hanno personalità. Più aumentano gli obiettivi e più aumenta la pressione alla Juve, e servono giocatori di quel tipo".