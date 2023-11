Brambati: “Il ruolo di Ibra al Milan? Forse se ne inventeranno uno…”

Intervistato da Tmw Radio, Massimo Brambati ha parlato del Milan e del possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero: "La proprietà manda via Maldini e Massara, con grande know-how, e non ha rimpiazzato poi queste figure con nessun uomo di calcio. Oggi dicono che vogliono far entrare Ibrahimovic, che non va in campo. Non capisco il ruolo che gli sarà dato, forse se ne inventeranno uno. Dire che sarà il consulente di campo della società è qualcosa di ridicolo. Anzi, per me delegittima ancora di più la figura di Pioli, che più che delegittimato va aiutato a superare questo momento".