Brambati: “Ibrahimovic a Milanello? Spero sia solo una visita di cortesia”

Intervistato dai microfoni di Tmw Radio, Massimo Brambati ha parlato del Milan e della visita a sorpresa di Zlatan Ibrahimovic : "Spero sia una visita di cortesia, perché se c'è altro o lo metti sotto contratto o si fa confusione dei ruoli. I ruoli dentro una società devono essere identificabili. Una visita di cortesia già programmata ci sta, se è andato per qualsiasi altro motivo non mi sembra giusto e mi dà l'impressione che si stanno mischiando le cose. Sembra quasi che Pioli abbia bisogno del tutor e non è così".

L'ex calciatore ha poi concluso: "Il Milan? Non ha avuto un approccio sbagliato, perché ha tenuto palla nei primi 4'. Per me fare questo appunto è sbagliato. Oggi sarei preoccupato del Newcastle. Per come è costruito è un po' leggero, se non gioca sbarazzino andrà sempre in difficoltà a livello fisico. E' un po' leggero a livello fisico".