Il nuovo Milan non nasconde le proprie ambizioni. Dopo un finale di stagione traumatico, il Club rossonero ha deciso di ripartire (quasi) da zero, rivoluzionando l'organigramma societario e cambiando approccio sul mercato.

Cardinale è stato profondamente scosso dal fallimento del Milan di Allegri e, dopo settimane di incertezza, ha deciso di intervenire in maniera drastica: nominato il nuovo allenatore, Amorim, ha costruito intorno al tecnico un comitato decisionale composto da figure vicine al patron rossonero, puntando sulla soluzione interna e composta da uomini fidati.

Da quel momento il Milan è ripartito, in teoria ed anche in pratica. Investiti immediatamente 100 milioni sul mercato e reso noto a tutto l'ambiente, tramite interviste rilasciate sia da Cardinale che da Amorim, quali siano le ambizioni di questo Club: vincere, non cercare di non perdere. L'obiettivo è essere competitivi, in Italia ed in Europa.

A tal proposito è intervenuto Simone Braglia che, a radio TMW, ha dichiarato possibile il sogno scudetto ma a una sola condizione.

"Vediamo se rimarranno Maignan, Pulisic e Rabiot e vedremo a quel punto che Milan sarà. Il Milan oggi se restano quei tre può puntare al titolo. E lì valuterò il lavoro della società che li ha fatti restare."

Un Milan che può essere ambizioso, sì, ma solo se dovesse confermare i propri top player.

Il Milan può puntare allo Scudetto?

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Il nuovo ciclo è ufficialmente iniziato e, tra le altre cose, lasembra essere cambiata. E' un Milan che non si nasconde dietro ad obiettivi ampiamente raggiungibili e sogna in grande: Amorim stesso, presentandosi al suo nuovo Club, ha dichiarato di voler diventare l'allenatore della. L'ambizione è quella di vincere, sempre, anche se l'altra parola professata di continuo è la pazienza. "Roma non è stata costruita in un giorno" recita un famoso detto popolare e così il nuovo Milan: è giusto sognare e puntare al massimo, ma se non dovessero arrivare i risultati immediatamente servirà ancora pazienza, senza correre alle armi.saranno elementi fondamentali per questo Milan: i mal di pancia sembrano ormai essere passati ed il Diavolo punta fortemente sui suoi 3 big. Con gli interventi ambiziosi e ponderati sul mercato, poi, questa squadra non può e non vuole più nascondersi: l'obiettivo è vincere.