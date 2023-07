Braglia: “Milan? Squadra che deve ricostruire la sua identità”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha parlato del Milan, del mercato dei rossoneri e della stagione che sta per iniziare: "Inizia a prendere forma il 4-3-3, ma poi parlerà il campo. Al di là di tutti i commenti iniziali, dico che bisogna vederli in campo. Giocare a San Siro non è come farlo in altri stadi. E' una squadra in costruzione che deve ricostruire la sua identità. E' una squadra da scoprire. Juve e Inter per ora sono avanti".