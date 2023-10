Borussia Dortmund U19, Tullberg: “Milan più forte dell’anno scorso”

Le parole di Mike Tullberg sul Milan Primavera

"Il Milan gioca in un modo tipicamente italiano: grande possesso palla, pochi errori e una perfetta padronanza delle transizioni sia in attacco che in difesa. Questa è davvero una buona squadra che ha raggiunto le semifinali nella scorsa stagione e quest'anno è ancora più forte".