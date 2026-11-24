Un tuffo nel passato carico di ricordi e nostalgia rossonera. L'ex centravanti italiano Marco Borriello, classe 1982, è tornato a parlare della sua lunga avventura con la maglia del Milan durante un'intervista concessa ad un podcast su 'TikTok', regalando tanti aneddoti 'in salsa rossonera' che hanno subito scaldato il cuore dei tifosi del Diavolo. Dall'ammirazione sconfinata per Ronaldinho all'emozione indimenticabile dell'esordio a 'San Siro', fino alle sfide in allenamento contro Nelson Dida: Borriello ha ripercorso le tappe più iconiche della sua carriera.

Borriello e l'effetto nostalgia: "Ronaldinho un fenomeno, indimenticabile l'esordio a San Siro"

Sollecitato sulle leggende incrociate sul rettangolo verde, Borriello non ha avuto dubbi nell'indicare il calciatore che più lo ha stupito vedendolo giocare dal vivo: "Magari va anche di moda dirlo in questo periodo ma è stato Ronaldinho, un fenomeno". L'ex attaccante napoletano ha condiviso quella magica annataproprio al fianco del Gaúcho, il quale, in quella stagione, deliziò il pubblico milanista mettendo a referto bentra Serie A e Champions League.

In merito, invece, alla partita più emozionante disputata in carriera, il pensiero è volato immediatamente agli inizi in rossonero: "Ne ho giocate tante, sono stato fortunato. Ti dico sicuramente il mio esordio in Serie A con la maglia del Milan nel 2002 a San Siro". Era esattamente il 21 settembre 2002, in occasione del netto Milan-Perugia 3-0 firmato dalle reti di Paolo Maldini, Filippo Inzaghi e Clarence Seedorf, con un giovanissimo Borriello gettato nella mischia al 73' proprio al posto di SuperPippo. E se il difensore che più lo ha messo in difficoltà in carriera è stato Rio Ferdinand, storico baluardo del Manchester United di Sir Alex Ferguson, il portiere a cui ha trovato più difficile segnare è stato proprio un suo ex compagno: Nelson Dida, con cui ha condiviso lo spogliatoio e i trofei in tutte e tre le intere stagioni giocate in maglia rossonera.

La storia di Marco Borriello al Milan: dai gol col 4-2-fantasia di Leonardo ai numeri in rossonero

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Nato a Napoli nel 1982, Marco Borriello — come i più attenti tifosi rossoneri ricorderanno — è cresciuto calcisticamente proprio nel settore giovanile del Milan. Dalil suo cartellino, tra cessioni in comproprietà, relativi riscatti e varie partenze in prestito, è rimasto sempre sotto il controllo del club meneghino.Le sue vere chance in Prima Squadra, tuttavia, il centravanti le ha avute in tre singole annate:e, soprattutto, nella già citata stagione, quando guidava con grande efficacia l'attacco nel celebredisegnato dal tecnico brasiliano. Nell'estate 2010 arrivò poi la cessione in prestito con obbligo di riscatto allaper 10 milioni di euro, operazione necessaria per far spazio all'arrivo contemporaneo a Milanello di

In totale, con la maglia del Milan, Borriello ha disputato 75 partite ufficiali — confermandosi il club con cui ha giocato più gare in assoluto in carriera, davanti a Genoa (73) e Roma (65) — mettendo a segno 21 gol (di cui 15 nella sola annata 2009-2010) e fornendo 11 assist ai compagni. L'ex bomber, che ha appeso gli scarpini al chiodo ad inizio 2019 dopo l'ultima esperienza con gli spagnoli dell'Ibiza, non ha mai dimenticato il suo legame viscerale con i colori rossoneri.