Borghi: “Loftus-Cheek è indispensabile per questo Milan”

Intervenuto sul canale di Cronache di Spogliatoio, Stefano Borghi ha parlato del Milan e dell'importanza di Ruben Loftus-Cheek : "Loftus-Cheek è quel giocatore che permette a Pioli di giocare con i tre centrocampisti ma avere un due più uno. Anche con il PSG, Musah e Reijnders si mettevano quasi in linea come due mediani e Loftus-Cheek diventava il trequartista che ti soffoca la fonte di gioco avversaria e che ti dà una fisicità incontenibile nel momento in cui trovi gli spazi per poter correre".

Il noto giornalista ha poi concluso: "E per il Milan, che è una squadra tecnica, offensiva e che cerca sempre chili e centimetri, Loftus-Cheek ti fa tutta la differenza del mondo. Guarda caso il momento di buio del Milan arriva nel momento in cui Loftus-Cheek non c'è: è forse il più indispensabile per le caratteristiche di questa rosa e per il calcio che porta questa rosa a esprimersi al meglio".