Boniek: “Superlega? Questi club poi perdono contro l’Atalanta” | News

L'ex giocatore di Juventus e Roma Zbigniew Boniek, intervistato da Sky Sport, ha attaccato i club che parteciperanno alla Superlega

Zbigniew Boniek, ex giocatore di Juventus e Roma, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport. Boniek ovviamente ha parlato della nascita della Superlega: "Il calcio è di tutti, noi siamo europei, non abbiamo la mentalità americana. Non possiamo pensare che si possano divertire solo i club ricchi. Siamo tutti convinti che nel calcio non ci sia bisogno che si rinchiudano le dodici/quindici squadre più ricche del mondo, poi questi club non riescono a vincere contro un piccolo club come l'Atalanta".