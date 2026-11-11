Daniele Bonera è tornato a parlare della sua esperienza sulla panchina del Milan Futuro, soffermandosi sulle difficoltà incontrate durante la prima stagione della Seconda Squadra rossonera in Serie C, nell'annata 2024-2025. Intervistato da Fanpage, l'attuale allenatore della Pro Vercelli ha ripercorso un'avventura conclusa con l'esonero, senza nascondere alcune criticità che, secondo la sua ricostruzione, hanno condizionato il progetto fin dall'inizio.

"Milan Futuro è stata una grande opportunità di crescita. Forse non avevamo ben chiaro, e mi ci metto dentro anch'io, quale fosse il livello della Serie C. Io lo avevo presente, ma qualcuno pensava fosse più semplice", ha raccontato Bonera. Una frase significativa, che evidenzia come all'interno del club non ci fosse probabilmente una percezione condivisa delle difficoltà che avrebbe comportato il salto tra il calcio Primavera e quello professionistico.

L'ex difensore rossonero ha poi aggiunto che la rosa era stata costruita con aspettative troppo alte rispetto alla realtà del campionato: "Credo che quella struttura, in quel momento, non fosse pronta per affrontare quel tipo di campionato". Un'analisi che sposta il discorso oltre il rendimento della squadra e il lavoro del singolo allenatore.

Il problema della rosa e dei continui movimenti tra le squadre

Tra le difficoltà maggiori incontrate da Bonera c'era soprattutto la gestione dei giocatori a disposizione. Il Milan Futuro, essendo una seconda squadra collegata alla prima formazione e alla Primavera, doveva fare i conti con continui spostamenti di calciatori tra le diverse categorie.

"Alcuni salivano in Prima Squadra, altri scendevano, altri ancora andavano in Primavera. Avevamo ragazzi che magari non giocavano con noi e poi risalivano", ha spiegato il tecnico. Una situazione che rendeva complicato lavorare con continuità e costruire un gruppo stabile, soprattutto in un campionato impegnativo come la Serie C.

Bonera ha comunque riconosciuto gli aspetti positivi del lavoro svolto sul piano individuale. Tra i giovani cresciuti durante quell'esperienza ha citato Francesco Camarda, Davide Bartesaghi, Mattia Liberali e Álex Jimenez, sottolineando come il valore dei singoli non fosse in discussione.

Il problema, quindi, non sarebbe stato soltanto tecnico. "Non sempre è l'allenatore il problema, ma il modo in cui si fanno le cose e la direzione che si vuole prendere", ha affermato, lasciando una riflessione importante sull'organizzazione complessiva del progetto.

Bonera e il rapporto con Paolo Maldini

Bonera racconta il Milan dei campioni: "Uno spogliatoio di un altro mondo, era un sogno"

Tra i ricordi più significativi della sua esperienza in rossonero da calciatore (2006-2015), Bonera ha dedicato un passaggio particolare anche a, raccontando l'impatto che l'ex capitano aveva sui compagni di squadra. "Parlava il giusto. Io, soprattutto nel primo anno al Milan, non avevo ancora quella confidenza per parlare liberamente. C'era una certa soggezione nei confronti di una figura così importante. Non faceva nulla per crearla, ma era semplicemente una presenza carismatica", ha spiegato. Un carisma che non dipendeva dalla necessità di imporsi o di alzare la voce, ma dalla storia e dall'autorevolezza di una delle più grandi bandiere del club. Bonera ha poi ritrovato Maldini anche durante la sua esperienza nello staff tecnico rossonero, confermando come quella sensazione di rispetto e ammirazione fosse rimasta immutata: "La sua figura mette sempre un po' di soggezione, perché parliamo di Paolo Maldini".

Bonera ha descritto anche l'ambiente che trovò al suo arrivo in rossonero, definendolo "un altro mondo". "Venivo da anni in cui il Milan aveva vinto tutto, ma funzionava ancora benissimo. Non c'era bisogno di parlare molto: erano i comportamenti, gli atteggiamenti e la predisposizione al lavoro a fare la differenza", ha raccontato. L'ex difensore ha ricordato quello spogliatoio come uno dei periodi più belli della propria carriera, sottolineando quanto fosse speciale entrare in un gruppo abituato a vincere e composto da grandi campioni. Un'esperienza che, oltre ai successi sul campo, gli ha lasciato un'importante eredità professionale e umana.

L'esonero e il bilancio dell'esperienza rossonera

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L'avventura di Bonera sulla panchina del Milan Futuro si era conclusa con l'esonero durante la stagione 2024-2025, quella del debutto della formazione Under 23 in Serie C. Il percorso della squadra si era rivelato molto complicato e si era concluso con la retrocessione in Serie D.A distanza di tempo, l'allenatore non rinnega però quell'esperienza, definendola una grande occasione di crescita professionale. Il suo racconto restituisce anche una prospettiva diversa sulle difficoltà incontrate dal Milan Futuro: non soltanto risultati negativi e responsabilità della guida tecnica, ma anche una struttura che, secondo Bonera, non era ancora adeguatamente preparata per affrontare il campionato.

Oggi l'ex rossonero è ripartito dalla Pro Vercelli, dove continua a lavorare con un progetto orientato alla valorizzazione dei giovani. Le sue parole riaprono inevitabilmente il dibattito sul primo anno del Milan Futuro e su quanto sia complesso costruire un percorso efficace per accompagnare i talenti del vivaio verso il calcio professionistico.