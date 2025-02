Bonan: “Il Milan deve trovare equilibrio e partire dai migliori per la rimonta”

È una vigilia di fuoco per il Milan, che domani si prepara ad affrontare il Feyenoord in una partita decisiva per la sua stagione. Dopo la sconfitta per 1-0 dell'andata, in cui la squadra rossonera ha faticato a trovare il proprio ritmo, ora l’obiettivo è chiaro: vincere con almeno due gol di scarto a San Siro per strappare il pass per gli ottavi di Champions League. La sfida si preannuncia come uno snodo cruciale, senza ritorno, per le ambizioni europee del Milan. Il giornalista Alessandro Bonan ha analizzato la situazione dei rossoneri, esprimendo il suo punto di vista sulla partita di domani.