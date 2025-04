Bologna, Savoldi: “Milan forte, ma battibile. Se Italiano capisce le lacune …”

Bologna, Savoldi pungola il Milan: "Non è imbattibile". E ad Italiano dà questo consiglio

Con un debole per due pezzi da novanta dello scacchiere del Bologna: "Orsolini ha fantasia, colpi, estro, qualità: quando è in giornata non lo fermi proprio; e merita la Nazionale, su questo non ci sono dubbi. E poi Santiago Castro. Se mi assomiglia? Qualcuno ha detto di sì ma abbiamo caratteristiche diverse. Semmai è la sua rabbia nel cercare sempre qualcosa e la porta che ne faranno un giocatore importante, ha numeri e forza non indifferenti. E poi: beh, non scende in campo ma sta diventando sempre più bravo, Vincenzo Italiano".