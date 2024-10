Riccardo Orsolini, attaccante rossoblù, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'DAZN' in merito al rinvio di Bologna-Milan. L'esterno italiano, infatti, è stato premiato come MVP del match al termine della partita contro il Cagliari, in cui ha segnato la rete dell'1-0. Tra le varie domande postegli anche quella relativa alla decisione di recuperare in data da destinarsi l'incontro con i rossoneri. Ecco, dunque, le sue parole.