Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Bojan Krkic, ex Milan, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e José Mourinho: "Solo Mourinho poteva avvicinarsi a Guardiola e a Ibrahimovic per sussurrargli non so cosa all’orecchio in un momento simile (semifinale di Champions League 2010). José è José. Ognuno ha i suoi metodi".