Mercato – Dalla Francia: “Il Milan si tira indietro per il bomber della Ligue 1”

Uno dei nomi che si erano fatti per dare man forte al veterano Olivier Giroud era stato quello di Elye Wahi, bomber del Montpellier che ha segnato 19 reti in 33 presenze quest'anno. Secondo quanto riferito da 'L'Equipe', però, sembrerebbe che il Milan abbia fatto un passo indietro per l'attaccante, in quanto non rientra nei parametri del nuovo corso dirigenziale.