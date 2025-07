Boban: “Un sogno lavorare alla Dinamo Zagabria, ma amo anche il Milan”

Su uanto hanno influito la primavera della Dinamo e Velimir Zajec sul suo ritorno: "Assolutamente. Senza un movimento del genere non avremmo avuto una Dinamo come questa. Una vera Dinamo nazionale, civica, zagabrese, croata. Questo è un momento storico che non si ripeterà. Qualcosa di così importante per tutti noi e di cui non siamo consapevoli. Abbiamo perso molto rapidamente il rispetto per queste persone, inutilmente. I Bad Blue Boys, Velimir Zajec e i "prolječari" hanno fatto qualcosa di grande. Zajec rimarrà per sempre nel mio cuore, in un modo diverso".