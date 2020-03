Boban rivela: “Vi spiego perché a gennaio non potevamo fare acquisti”

NEWS MILAN – A nemmeno 24 ore dall’ufficialità del licenziamento per giusta causa, Zvonimir Boban risponde al Milan e, soprattutto, a Ivan Gazidis, amministratore delegato con cui il croato si è pesantemente scontrato nei giorni scorsi. Il croato – intervenuto a ‘Il Giornale’ – ha svelato un retroscena in merito al mercato di gennaio, in cui Gazidis avrebbe dichiarato: “Non possiamo fare alcune scelte senza l’assenso del nuovo allenatore”. Secondo Boban, ecco chi sarebbe il nuovo allenatore dei rossoneri>>>

