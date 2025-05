Boban: “Non tornerò mai più al Milan. Chiudo con il calcio alla Dinamo Zagabria”

Zvonimir 'Zorro' Boban , ex centrocampista ed ex dirigente del Milan , ha parlato in esclusiva al canale 'YouTube' del giornalista sportivo Andrea Longoni, 'Milan Hello'. Vi riportiamo qui di seguito il video della seconda parte della sua intervista e la trascrizione integrale delle sue dichiarazioni su un suo possibile ritorno in rossonero.

"Non tornerò mai più al Milan. Amerò sempre il Milan. La mia ultima stazione calcistica è la Dinamo Zagabria, dopo questa esperienza non lavorerò più nel calcio, duri quanto duri. Ho abbastanza le idee chiare di quello che voglio fare. È un po’ un cerchio che si chiude. Mio padre ha fatto il rappresentante della Dinamo Zagabria in un piccolo posto dove sono tutti dell’Hajduk Spalato. È come se tu nascessi milanista in un posto in cui sono tutti interisti. Giuro per dare un’idea".