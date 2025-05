Boban: “Milan, la Coppa Italia conta zero. Stagione drammatica”

"Questo è il Milan e a questo deve ambire ognuno che lavora al Milan e ama il Milan. Questi sono i livelli del Milan, questa è la grandezza del Milan. Non adesso con la Coppa Italia, salva cosa? Personalmente, zero. Anzi, è quasi un po’ triste. È ridicolo. Può salvare il Bologna, può salvare qualche altra squadra media che ha vinto poco. Al Milan non può salvare la stagione. Meglio vincerla, anche per dare un po’ di forza ai ragazzi, per farli sentire un po’ più forti per l’anno prossimo dove bisognerà sistemare le cose. Questo sì, meglio vincerla. Ma che la Coppa Italia salvi la stagione al Milan …. Dai, dai, non scherziamo". LEGGI ANCHE: Boban: “Scaroni, Furlani, Ibra e il ritorno di Maldini: ecco cosa vi dico” >>>