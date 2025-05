Boban: 'Milan, investi e prendi Osimhen! Smantellare significa ...'

Zvonimir Boban, ex centrocampista ed ex dirigente del Milan, ha consigliato ai rossoneri di investire e prendere Victor Osimhen

Zvonimir 'Zorro' Boban , ex centrocampista ed ex dirigente del Milan , ha parlato in esclusiva al canale 'YouTube' del giornalista sportivo Andrea Longoni, 'Milan Hello': ecco un estratto delle sue parole con una battuta su Victor Osimhen ( qui l'intervento completo ).

Ex Milan, Boban consiglia l'acquisto di Osimhen: e sulla forza del gruppo fa notare ...

Sulla squadra dello Scudetto 2022 smantellata, opera che proseguirà anche in estate: "È difficile spiegarselo, come se si volesse fare una demaldinizzazione o demassarizzazione. Io c’ero all’inizio ma loro due sono stati il simbolo di questi tre anni. È dura anche crederci, perché farsi male così? Probabilmente non credevano che certi giocatori potessero fare bene al Milan ma quello che non hanno capito è che non è solo questione di qualità individuale, ma è questione di come tu assembli la squadra, lo spirito che si è creato: hanno vinto insieme, sono dei vincenti. Aggiungi qualcosa e hai già una bellissima squadra".