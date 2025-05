Boban: “Maldini soffre per il Milan. Se torna? Sarebbe pronto a ridarsi, ma …”

Zvonimir 'Zorro' Boban , ex centrocampista ed ex dirigente del Milan , ha parlato in esclusiva al canale 'YouTube' del giornalista sportivo Andrea Longoni, 'Milan Hello'. Vi riportiamo qui di seguito il video della seconda parte della sua intervista e la trascrizione integrale delle sue dichiarazioni su Paolo Maldini .

"Parliamo, sì. Soffre, so che soffre. È dura. Però ovviamente rimane sempre tanto tanto attaccato al Milan, è nato da vero milanista. Io ci sono diventato, voi che ci siete nati è tutta un’altra cosa e me ne rendo conto perché io sono della Dinamo Zagabria dal primo giorno. Seppur io ami e rispetti tanto il Milan i simboli e le bandiere sono altri. Paolo sente tutto questo, ha dato tutta la vita per il Milan. L’altro giorno gli ho detto che alla fine deve essere felice, alla fine dei conti, che torni o che non torni - chi lo sa, a lui un po’ non dispiacerebbe (sorride, n.d.r.). Gli anni arrivano per tutti ma lui sarebbe ancora abbastanza fresco - lui ha comunque completato la sua storia al Milan. Da giocatore non ne parliamo, ma adesso anche da dirigente. E ora la gente gliel’ha riconosciuto ma all’inizio è stato un disastro. Per lui, per me, per tutti".