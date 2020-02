Boban: “Elliott? La proprietà deve essere chiara. Serve un incontro”

NEWS MILAN – Zvonimir Boban, Chief Football Officer del Milan, nell’intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha parlato di Elliott, esprimendo la necessità di avere maggiore chiarezza.

“Milan unito? Per come la vedo io, l’unità significa condivisione, l’unità è rispetto. Alla fine, la base di tutto è avere questo approccio, è l’unica via per poter lavorare e sentirsi bene. Con Gazidis abbiamo già parlato. Per il bene del Milan, è certamente necessario che il meeting con la proprietà avvenga al più presto. La proprietà deve essere chiara sia nel budget che negli obiettivi. In sintesi: noi rispettosi delle esigenze di equilibrio economico finanziario per garantire una sana e corretta gestione della società, la proprietà rispettosa dei risultati sportivi affidati a chi rappresenta la storia e i valori di un grande club”. Intanto importante rinnovo per un talento rossonero, continua a leggere >>>

