Boban: “Avevo paura della de-milanizzazione: tifosi clienti, giocatori asset”

"Cazzo vuol dire 'Always Milan'? Ti fa diventare quasi un robot"

"Perché è un'emozione troppo grande per qualcuno che vuol controllare diversamente la cosa. 'Always Milan': che cazzo vuol dire? Tutto il mondo sa cosa è il Milan, loro hanno messo 'Always Milan' anche sul pullman. Per favore … Ovvio che dà fastidio, appiattisce, ti fa diventare quasi un robot. L'idea è quella, che i tifosi diventano clienti, i giocatori diventano asset. E via così, questa è la loro via", l'amaro commento di Boban sulla strada che ha preso il club di Via Aldo Rossi. LEGGI ANCHE: Le dichiarazioni integrali di Boban nella sua intervista a 'Milan Hello' >>>