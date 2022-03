Bierhoff: “Felice di rivedere il Milan in testa alla classifica. Su Giroud…”

Oliver Bierhoff, ex attaccante rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan e su Giroud: il suo intervento a 'Radio Rossonera'

Enrico Ianuario

Intervenuto ai microfoni di 'Radio Rossonera', Oliver Bierhoff, ex attaccante del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni su Giroud e sulla squadra di Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni.

Su Olivier Giroud: “Sono molto felice di rivedere il Milan in testa alla classifica e sono contento per i tifosi ma anche per Paolo Maldini e tutti i milanisti. Era ora e tempo che riviviamo i bei tempi. Giroud è sicuramente un giocatore di grande esperienza come Ibrahimovic. Possono aiutare la squadra e dare esperienza, forza e continuità. Lui è un giocatore che ha giocato a tutti i livelli, grande esperienza e grande classe. Ormai si vede anche nel campionato tedesco, stanno tornando gli attaccanti centrali, di grande esperienza. Sanno trovare spazi e i momenti giusti e lui è uno che ha fatto sempre dei gol decisivi e che riesce a stare al momento giusto nell’area, come deve essere”.

Quanto merito ha Paolo Maldini nel ritorno del Milan: “Paolo è un grande professionista e sono contento che abbia trovato questo successo in un lavoro che è stato nuovo. Una personalità come lui può dare immagine, identificazione per questo club ma soprattutto qualsiasi giocatore, quando gli viene chiesto di venire a Milano e ti chiama Paolo Maldini, è una cosa particolare e speciale. Per questo sono contento che le cose stiano andando così”.

Su chi punti per i gol pesanti per provare a vincere questo scudetto: “Nelle ultime partite è importanti fare meno errori, sfruttare il momento giusto e per questo giocatori come Olivier Giroud saranno importanti per concretizzare il lavoro che tutta la squadra sta facendo. Non vedo l’ora di tornare in Champions per rivedere il Milan”. Milan, le top news di oggi: addio Kessié. Un talento lancia un indizio.

