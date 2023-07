Biasin: “Il mercato del Milan? Giocatori funzionali al calcio di Pioli”

"Il Milan sta facendo il vero player trading, incassando una grande somma per Tonali e reinvestendola sul mercato. Così facendo sono aumentati i giocatori spendibili e si è ringiovanita ulteriormente la rosa. Starà a Pioli prendere tutti questi nuovi ingredienti e farci un piatto, che non è scontato. Ma questi sono tutti giocatori funzionali all'idea di calcio dell'allenatore". Milan, per Chukwueze possibile contropartita tecnica >>>