Bianchin: “Milan, nessuna figura di campo al posto di Pioli. Gli infortuni…”

Luca Bianchin, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla situazione in casa Milan e a Stefano Pioli

Le parole di Luca Bianchin sul Milan

"Da luglio il Milan dichiara, prendendosi dei rischi, che non ci sarà una figura di campo, ma che sarà Pioli a gestire tutto. Ho dubbi che se Ibrahimovic sarà inquadrato come consulente di RedBird e non sarà sempre a Milanello, possa essere la risposta. L'unica cosa tangibile potrebbe essere pensare di cambiare Osti (preparatore atletico del Milan, ndr), ma non penso verrà fatta questa scelta. Gli allenatori vedono male i cambi del proprio staff. Il Milan non ha una risposta chiara a questo problema".