Bezzi: “Il Milan è ancora in corsa per la Champions, la battuta d’arresto è solo…”

Bezzi non ha dubbi sulla possibilità che il Milan possa ancora rimanere tra le pretendenti per un posto in Champions League: "I giochi si fanno in primavera. Io lo vedo ancora dentro. Il Milan ha avuto una battuta d'arresto, ma ha incontrato una delle migliori Juve della stagione, una squadra in grande forma." Secondo il giornalista, nonostante le difficoltà recenti, la squadra di Conceicao ha tutte le potenzialità per rientrare nella lotta per le posizioni europee.