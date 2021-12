Berlusconi: “Ibrahimovic un campione dello sport e della vita” | News

Silvio Berlusconi è intervenuto durante la presentazione del nuovo libro di Ibrahimovic e ha speso delle belle parole nei suoi confronti

Intervenuto in occasione della presentazione del libro 'Adrenalina - My Untold Stories', Silvio Berlusconi ha speso delle belle parole nei confronti di Ibrahimovic. Questo il suo intervento: "Il libro che presentate oggi dimostra che Zlatan non è solo un grande campione dello sport ma anche della vita. Ha una media di 0,6 gol a partita, una media straordinaria. Il primo gol risale al 30 ottobre 99, l'ultimo a ieri. L'ho visto, è stato un gol che solo Ibrahimovic poteva segnare. 40 anni vissuti sempre con la voglia di dare il massimo. Mi ricordo con commozione di quando indossò la prima volta la maglia del Milan. Sento di avere con lui un rapporto di affetto. Quest'estate in Sardegna abbiamo parlato dei suoi prossimi obiettivi che sicuramente riuscirà a concretizzare. Gli auguro successo, sono sicuro che riuscirà a raggiungere tutti i traguardi che si porrà. Sei stato e sei ancora un grande campione. Ti vogliamo tanto bene".