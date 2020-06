Berlusconi: “Al Monza come nel Milan, vi racconto due retroscena”

NEWS MILAN – Silvio Berlusconi ha rilasciato un’intervista a ‘Il Cittadino‘, durante la quale parla della promozione in Serie B del suo Monza, racconta due retroscena e parla anche del suo atteggiamento con la squadra rispetto ai tempi del Milan. Ecco un estratto dell’intervista, che verrà pubblicata in maniera integrale il prossimo giovedì 11 giugno.

“Monza terza squadra di Milano? Può piacere come complimento, ma non è così: il Monza è la squadra della città di Monza, della Brianza e dei suoi 900 mila abitanti. È una città diversa da Milano e ha una sua identità”.

Il suo comportamento rispetto ai tempi del Milan: “L’innamoramento per una squadra che senti tua non può che essere totale, e con i ragazzi e l’allenatore faccio quello che ho sempre fatto con il Milan: li sento, li consiglio, li stimolo, mi complimento con loro per il comportamento in campo, faccio delle osservazioni se c’è qualcosa che non va. Non ho perso le mie buone abitudini di sempre”.

Un retroscena sul Monza, seguito già ai tempi della sua presidenza nel Milan: “Questo club l’ho sempre seguito con simpatia, abitando ad Arcore da più di trent’anni. Conoscevo il presidente Valentino Giambelli, insieme a lui ho visto la finale di Coppa Italia Monza-Palermo del 1988. E conosco anche Felice Colombo”.

Il Monza vuole la Serie A, ecco le sue dichiarazioni: “Non ho mai avuto dubbi sulla promozione, siamo partiti in testa e ci siamo sempre rimasti fino allo stop. Il Monza allestirà una squadra per competere al vertice in Serie B. La promozione in A dipende da tanti fattori, alcuni imprevedibili. Quelli prevedibili però li abbiamo ben presenti, e faremo di tutto per sfruttarli a nostro vantaggio”.

