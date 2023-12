Bergomi: “Udinese non facile per l’Inter, ha battuto il Milan in casa”

Intervistato a Sky Sport, Giuseppe Bergomi ha parlato dell'Inter impegnata nell'ostico match contro l'Udinese: "Non la definirei paura, ma pressione. L’Inter gioca sempre dopo, è la quinta volta che deve rispondere alla Juve e non è scontato. Affronta una squadra che ha fisicità, velocità e forza fisica. L’Udinese non è facile da battere, ha battuto il Milan in casa".