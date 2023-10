Bergomi: “Pioli ha fatto degli errori, ma il Milan è sempre ripartito”

Intervenuto a Sky Sport, Giuseppe Bergomi ha parlato del Milan dopo la brutta sconfitta in Champions League contro il PSG: "Pioli ha fatto qualche errore, ma sia quest'anno che negli anni scorsi il Milan è sempre ripartito alla grande. Pioli ha ancora in mano lo spogliatoio, quindi non lo toccherei. Si può discutere invece sulla strategia di gioco: il Milan vuole sempre aggredire in avanti e dietro accetta gli uno contro uno, ma ci sono squadre contro cui avere questa strategia è difficile. Una di queste è sicuramente il PSG".