Bergomi: “Metto Milan e Inter in prima fila: sono le favorite per lo scudetto”

Intervistato da 'Il Mattino', Beppe Bergomi ha rilasciato delle dichiarazioni sul campionato di Serie A che sta per iniziare. "Milan e Inter sono un gradino davanti a tutte, in prima fila, al momento le due favorite per lo scudetto", ha esordito Bergomi, indicando poi quali squadre appartengono in 'seconda linea'. "Metto sullo stesso piano Napoli, Juve e Roma: la corsa Champions si allargherà di un posto, rispetto alle quattro che si sono qualificate l'anno scorso va aggiunta la squadra giallorossa. Leggermente più indietro la Lazio di Sarri che continuerà a piazzare exploit importanti ma potrà difettare nella continuità". Milan, tra calciomercato e campo: le ultime.