Bergomi: “Barella e Kessie sono i migliori centrocampisti in Italia”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giuseppe Bergomi ritiene Franck Kessié uno dei due centrocampisti più forti del campionato. “I centrocampisti più forti d’Italia? Sicuramente Nicolò Barella, ma non solo. Faccio anche il nome di Kessié, secondo me sono loro due i centrocampisti più forti in Italia oggi. Barella è sicuramente l’italiano più forte”.

