Calciomercato Milan – Dalla Spagna: clamorosa idea Coutinho / News

Secondo le ultime notizie di calciomercato il Milan pensa a Coutinho

Quello di quest’anno è un ottimo Milan, che esprime un bel gioco e che è molto compatto fuori dal campo. L’obiettivo è sempre quello di rientrare in Champions League e ovviamente, una volta raggiunto, bisognerà presentarsi con una squadra adeguatamente competitiva. Bisogna sfruttare alcune occasioni di mercato e l’obiettivo è quello di rinforzare il reparto offensivo. Si cercano profili d’esperienza, di qualità e che non siano troppo avanti con gli anni, ma soprattutto che siano alla portata economicamente. Paolo Maldini è già al lavoro per riuscire a sfruttare diverse occasioni e dal Barcellona ne è arrivata una…

Secondo quanto riferisce Don Balon, infatti, il Milan avrebbe messo gli occhi su Philippe Coutinho, brasiliano classe 1992 di proprietà dei blaugrana. I due gol e i due assist messi a segno finora non bastano e il Barça sta pensando di mandarlo via. La valutazione però al momento è ancora troppo alta: 50 milioni. Se si abbasserà, il Milan ci proverà. Altrimenti potrebbe andare in altre squadre comunque interessate, soprattutto in Premier League, dove ha già giocato con il Liverpool. Piace però al Tottenham, al Manchester United e all’Arsenal.

In Italia, invece, Coutinho ha già vestito la maglia dell’altra squadra di Milano, l’Inter. I nerazzurri lo hanno preso dal Brasile e lo ha fatto esordire tra i grandi. Dopo 19 presenze e 3 gol in un anno e mezzo, è andato in prestito all’Espanyol, per poi tornare e restare altri sei mesi, con altre 19 presenze e 3 gol. A quel punto la cessione in Premier. Ora potrebbe tornare a Milano, con i colori diversi, quelli del Milan, quelli rossoneri.

MILAN, ECCO L’EREDE DI DONNARUMMA >>>