Bastoni: “Il campionato è cambiato in un attimo preciso”

Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha parlato del campionato appena trascorso e della vittoria dello scudetto da parte dei cugini del Milan. A suo dire la stagione nerazzurra è cambiata nel derby di ritorno, con la doppietta di Giroud che ha ribaltato il risultato in favore dei rossoneri. Queste le parole di Bastoni a 'DAZN': "Dal 75′ in poi del derby di ritorno secondo me è cambiato il campionato. Per noi era importante battere il Milan e invece da quel momento è cambiata la stagione. Potevamo andare a +10 contando anche il recupero contro il Bologna".