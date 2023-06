Barcellona, Laporta: “Guler ci piace tantissimo, vogliamo chiudere”

Intervistato dai microfoni di TV3, canale televisivo spagnolo, il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha parlato della trattativa per talentuoso esterno del Fenerbahce, Arda Guler, noto obiettivo di mercato del Milan. Il numero uno blaugrana ha spiegato che osservano le prestazioni del classe 2005 da ormai diverso tempo. Proprio per questo, Deco, prossimo a diventare il nuovo direttore sportivo, si è diretto in Turchia per accelerare nella trattativa. Ecco le parole di Laporta.