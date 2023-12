Balotelli: “Muriel ricorda Ronaldo, Ibrahimovic? Prendo quello dell’Inter”

Mario Balotelli, ex attaccante del Milan, ha parlato a Tv Play degli attaccanti degli ultimi tempi, tra cui Ibrahimovic

Mario Balotelli , ex attaccante del Milan , è intervenuto ai microfoni di Tv Play e ha detto la sua su alcuni attaccanti di Serie A e non solo. Le sue parole.

Sul gol di Muriel in Atalanta-Milan: "Muriel ha fatto un gol da fenomeno, ma il controllo che ha fatto è stato assurdo. Come tecnica di base e come movenze ricorda Ronaldo il Fenomeno.