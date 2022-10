Aubameyang: “Ronaldo era ingrassato: vi racconto cosa gli disse Ancelotti”

Intervistato dal 'Sun', Aubameyang ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla sua esperienza al Milan. Queste le parole riportate dal 'corrieredellosport.it': "La squadra era molto forte, a dire il vero. Ronaldo, Paolo Maldini, Alessandro Nesta... all'epoca ero molto giovane. Cercavo solo di migliorare e di guardare Ronaldo per imparare il più possibile. A dire il vero, allora era un po' ingrassato! Ma era ancora il migliore. Ricorderò sempre quando Carlo Ancelotti lo rimproverò per la sua forma fisica e allora Ronnie gli disse: 'Cosa vuoi che faccia, che corra o che faccia gol?'. Ancelotti rispose: 'Fai gol', e la volta successiva Ronaldo segnò due volte! Questo fa parte del carattere e come attaccante ne hai bisogno perché devi essere forte mentalmente". Milan, le top news di oggi: ultime verso il Chelsea. Michel in esclusiva.