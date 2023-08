Atletico Madrid, Simeone: “Il mercato in Arabia è il pericolo più grande”

Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa dei pericoli del mercato in Arabia Saudita

Diego Simeone , allenatore dell' Atletico Madrid , ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Rayo Vallecano . Tra gli argomenti trattati non poteva non esserci il caso Rubiales : "Peccato che tutto quello di buono che le ragazze hanno fatto al Mondiale, che è stato emozionante, sia rimasto nel dimenticatoio perché abbiamo passato tutta la settimana a parlare di questo argomento e abbiamo messo da parte il resto. C'è stato sicuramente un comportamento scorretto da parte del presidente".

Infine, il tecnico argentino ha concluso con un pensiero sul mercato in Arabia Saudita: "Abbiamo parlato con la dirigenza di cosa può succedere o meno. Sappiamo cosa fare. Il mercato in Arabia dura ancora due settimane ed è il pericolo più grande. In tanti verranno con i soldi per cercare di portare via i nostri giocatori".