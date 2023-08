Calciomercato Milan – Capitolo Taremi: i dettagli dell’offerta rossonera

Il Milan continua il suo pressing per Mehdi Taremi. L'attaccante del Porto è il chiaro obiettivo della dirigenza rossonera che vorrebbe chiudere per la punta. In caso di arrivo dell'iraniano, Colombo partirebbe in prestito (molto probabilmente al Monza), mentre Okafor sarebbe quasi del tutto 'dirottato' sulla fascia sinistra. Il Milan, nella serata odierna, avrebbe inviato l'offerta per portarsi a casa l'attaccante in questo calciomercato. Ecco i dettagli.