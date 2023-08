Calciomercato Milan – L’impatto a bilancio della cessione di Saelemaekers

Il Milan sta per cedere in prestito con diritto di riscatto Alexis Saelemaekers. Ecco il possibile impatto a bilancio per i rossoneri

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, ha chiuso ben 9 colpi. I rossoneri potrebbero terminare con l'arrivo di Taremi, come ulteriore pedina per l'attacco. Non solo acquisti, la dirigenza ha lavorato molto, e sta lavorando molto, anche per quanto riguarda le cessioni. Alexis Saelemaekers sta per diventare un nuovo calciatore del Bologna. Quanto e come impatterà sul bilancio rossonero? Ecco i numeri.