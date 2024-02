Atalanta, Ruggeri: “De Ketelaere, Paolo Maldini e il Milan: vi dico tutto”

Sulla sfida contro il Milan: “Domenica a Milano sarà sicuramente una partita difficilissima. Il Milan è una squadra molto forte, ma le daremo filo da torcere e cercheremo di sfruttare le nostre caratteristiche per provare a vincere”.

Su Charles De Ketelaere: “Charles è un ragazzo perbene, che lavora forte sul campo e lo stiamo vedendo. Ha delle qualità importanti, così come gli altri attaccanti che abbiamo in rosa. Tra lui, Scamacca, Lookman e gli altri… Sono giocatori dei quali ci possiamo fidare e che ci danno sempre una grossa mano”.

Sul suo idolo da piccolo: “Quando ero piccolo facevo motocross con mio cugino. Ho tuttora la passione dei motori, ma da quando ha smesso Valentino Rossi l’ho un po’ persa. Calcisticamente ho sempre ammirato molto Paolo Maldini come tipo di giocatore. Per la sua eleganza, la sua forza, la sua tecnica. Era un giocatore completo”.

