Atalanta, Gasperini ai saluti? “Può darsi che sia arrivato il momento”

Infine, Gasperini ha concluso: "Invece è stato un campionato difficilissimo per tutti, a parte il Napoli. Noi siamo stati sempre, dalla prima giornata a oggi, nella zona alta della classifica e questo non è così dovuto secondo me. C'è un rapporto splendido con la società, l'Atalanta conosce le mie opinioni. Poi c'è il calcio e si possono avere opinioni diverse. Non so se troveremo un punto d'incontro".