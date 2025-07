Yunus Musah, calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport' al termine dell'amichevole tra Arsenal e Milan, valevole come prima amichevole estiva dei rossoneri di Massimiliano Allegri in questa Pre-Season Tour 2025. Lo statunitense, in modo particolare, ha sottolineato come la squadra abbia giocato molto bene nel primo tempo, salvo poi avere difficoltà maggiori nella ripresa. Non solo, perché poi si è concentrato sul nuovo allenatore, definendolo un grande tecnico e una bella persona. Parole al miele anche per lo staff che lo accompagna in questa nuova avventura. Ecco, dunque, i suoi pensieri in merito.