Milan, Modric titolare e poi? Gli incastri a centrocampo. Musah …

Milan, Musah parte? Modric, Ricci e il punto sul centrocampo: ad oggi ...

Modric, scrive la rosea, viene per giocare: minuti importanti come regista davanti alla difesa, con Ricci come sua naturale riserva. Se Jashari dovesse arrivare, si legge, prenderebbe il ruolo titolare da mezzala. Per l'altro posto? Loftus-Cheek e Fofana sono i primi nomi a cui si pensa.