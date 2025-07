Apolloni: “Gimenez può fare al caso della Roma. Dovbyk al Milan? Ottima idea”

Ha aggiunto poi: "Magari per uno come Gasperini cercherei di tenerlo per farlo diventare un elemento offensivo importante. Bisogna vedere che risorse avrà la Roma sul mercato, non ci sono troppi soldi, anche per via del fair play finanziario. Credo che lo scouting della Roma, consigliato anche da Gasperini, sarà fatto su giocatori che si adattano al suo gioco. E' uno che fa migliorare tantissimi i giocatori, per me guarderà anche in casa per migliorare i suoi. Davanti comunque oltre Dovbyk serve un altro attaccante, serve competizione per migliorarsi".