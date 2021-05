Antinelli: “Situazione Donnarumma si risolverà prima dell’Europeo” | News

Alessandro Antinelli, giornalista Rai, ha analizzato la situazione di Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale italiana

Intervenuto ai microfoni di 'RaiSport', Alessandro Antinelli, inviato sulla Nazionale italiana di calcio, ha analizzato la situazione di Gianluigi Donnarumma. Il portiere classe '99, oltre ad essere titolare nella squadra allenata dal ct Roberto Mancini, è in cerca di una nuova sistemazione dopo non aver rinnovato il contratto con il Milan. Queste le parole del giornalista. "E' del tutto evidente che Donnarumma dorma con il cellulare vicino, ma da qua al 7 giugno tutto andrà a posto. Secondo me anche la situazione di Gigio si risolverà prima dell'Europeo. La FIGC è stata chiara con i calciatori sulle tempistiche".